Спортсменка из Подмосковья взяла серебро на международных соревнованиях

Спортсменка из Московской области стала серебряным призером на третьем этапе международных соревнований «Велотрек» по велосипедному спорту — МТБ «Международная серия по велокроссу 2024–2025 годов», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница региона Александра Ушакова заняла вторую ступень пьедестала почета в женских стартах. Победителем стала спортсменка из Республики Удмуртия, а на третьем месте представительница Чувашской республики.

Помимо непростой дистанции, сложности на маршруте создавала погода — снегопад добавил экстрима на и без того кроссовой трассе.

Третий этап международных соревнований «Велотрек» по велосипедному спорту — МТБ «Международная серия по велокроссу 2024–2025 годов» проходил с 13 по 15 декабря 2024 года в Майкопе (Республика Адыгея). В этом году велогонщики продолжат борьбу на четвертом этапе «Ипподром», который пройдет 21–22 декабря также в Майкопе.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.