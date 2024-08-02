Спортсменка из Подмосковья выиграла две медали чемпионата России по грэпплингу

Спортсменка из городского округа Лыткарино удостоилась двух бронзовых наград чемпионата России по спортивной борьбе грэпплинг, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Чемпионка Европы по спортивной борьбе, обладательница Кубка России из Подмосковья Ирина Чернышова добавила в свой послужной список две «бронзы» чемпионата страны в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Она выступала в весовой категории до 64 кг.

​Чемпионат России являлся отбором на чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг, который пройдет с 7 по 12 сентября в Казахстане.

​Чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги состоялся в столице Чеченской Республики городе Грозный с 26 по 29 июля. Московскую область представили пять спортсменов из городских округов: Лыткарино, Протвино, Подольск и Раменского округа.

​Турнир проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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