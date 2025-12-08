Спортсменка из Подмосковья стала вице-чемпионкой первенства мира про тхэквондо

Подмосковная тхэквондистка Валерия Скапровская стала серебряным призером первенства мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Валерия Скапровская завоевала «серебро» в весовой категории до 67 кг. В финале она уступила представительнице Южной Кореи Квак Мин Джу. Третье место поделили представительницы Греции и Черногории.

В составе сборной России на турнире Московскую область представляли две спортсменки. Напомним, что ранее еще одна воспитанница Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Милана Бекулова завоевала золотую медаль первенства мира в весовой категории до 48 кг.

Молодежный чемпиона мира по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года проходил в Найроби (Кения) со 2 по 7 декабря 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.