Спортсменка из Подмосковья стала вице-чемпионкой мира по тхэквондо

Спортсменка из Московской области Милана Бекулова стала серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо ВТФ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальном поединке среди женщин в легком весе (до 46 кг) Милана Бекулова встретилась с соперницей из Турции. По итогам соревнований воспитанница подмосковного училища олимпийского резерва № 1 остановилась в шаге от чемпионского титула и завоевала серебряную медаль. Третье место поделили спортсменки из Китая и Казахстана.

29 октября на чемпионате мира выступит еще один представитель Московской области Идар Багов, которые будет бороться за призовое место в весовой категории до 58 кг.

Чемпионат мира по тхэквондо ВТФ проходит в г. Уси (Китай) с 24 по 30 октября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 182 стран. Россию на турнире представляют 16 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.