Спортсменка из Подмосковья стала чемпионкой России по самбо

Воспитанница Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Карина Черевань одержала победу в чемпионате по самбо среди мужчин и женщин в весовой категории 65 кг и принесла медаль в копилку сборной Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 67 регионов страны. Теперь Карине Черевань предстоит отстаивать спортивную честь России на Чемпионате мира, который состоится в ноябре.

Ранее Карина, уступив более сильной сопернице на ковре, стала серебряным призером на чемпионате России по джиу-джитсу среди мужчин и женщин в Санкт-Петербурге. Благодаря победе Карина получила право выступить в команде сильнейших борцов страны на апрельском чемпионате Европы по джиу-джитсу на Кипре, а также на Чемпионате Мира в Тайланде, который пройдет в октябре этого года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.