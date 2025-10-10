сегодня в 15:08

Спортсменка из Подмосковья стала бронзовым призером первенства мира по дзюдо

Спортсменка из Московской области в составе национальной сборной России завоевала бронзовую медаль на первенстве мира по дзюдо в командном зачете. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальный день мирового первенства состоялись состязания дзюдоистов в командном зачете. В составе национальной команды Подмосковье представляла спортсменка Эвелина Босиек, которая выступала в весовой категории до 57 кг.

Первая схватка сборной России прошла против команды Канады и завершилась уверенной победой россиян. Следующая встреча с родоначальниками дзюдо — сборной Японии — завершилась не в пользу команды России.

Соревнования с командой Германии принесли российским дзюдоистам еще одну победу. В схватке за третье место в командном зачете команда России была сильнее соперников из Турции. В итоге — «бронза» первенства мира, которую сборная нашей страны разделила с бразильскими спортсменами. Победителями в командном зачете стали японские дзюдоисты, а на втором месте финишировали французы.

Добавим, что по итогам личного первенства мира среди юниоров и юниорок до 21 года сборная России заняла третье место в общекомандном зачете.

Первенство мира по дзюдо проходило с 2 по 9 октября 2025 года в г. Лима (Перу).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.