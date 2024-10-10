Спортсменка из Подмосковья одержала победу на полумарафоне в Германии

«Немцы встречали тепло и сердечно. Я бежала весь маршрут в коридоре из болельщиков, — поделилась легкоатлетка. — Уже на финише немцы свистели и кричали: «Людмила, Людмила». Я тогда не понимала, в чем дело. Даже смутилась. Как оказалось, это были бурные приветствия».

Помимо награды за победу в своей возрастной категории, спортсменке вручили диплом как самой возрастной участнице забега. В этом году Людмила Колобанова отметила юбилей — знаменитой реутовчанке исполнилось 80 лет.

Реутовчанка отметила, что завершать спортивную карьеру пока что не собирается. В зимний период она планирует продолжать участвовать в соревнованиях как российских, так и международных. Правда, уже на лыжах.

«Я согласна с утверждением, что спорт сближает народы. Как представитель любимого Реутова и своей страны, я считаю, мы обязаны ездить на подобные мероприятия. Потому что люди узнают, что у нас все хорошо!» — заключила спортсменка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.