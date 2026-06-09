сегодня в 16:41

Спортсменка из Люберец взяла бронзу первенства России по самбо

Спортсменка из городского округа Люберцы Ева Тучак завоевала бронзовую медаль на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет, которое прошло с 4 по 7 июня в Уфе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие более 745 спортсменов из 74 регионов России. В течение четырех дней поединки проходили одновременно на четырех коврах.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо «Союз» из Дзержинского выступала в весовой категории до 55 килограммов и показала высокий уровень подготовки.

«Юные самбисты получили возможность проявить себя и приобрести важный соревновательный опыт. Наша спортсменка Ева Тучак продемонстрировала достойный уровень подготовки и хорошую борьбу, завоевав бронзовую медаль. Поздравляем Еву с отличным завершением спортивного сезона. Пусть этот результат станет началом больших побед», — отметил директор СШОР «Союз» Виктор Худяков.

Ранее самбисты из Люберец завоевали золото и бронзу на открытом первенстве ЦФО среди юношей и девушек 11–12 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.