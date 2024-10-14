Спортсменка из Люберец стала призером первенства России по тяжелой атлетике

В Краснодарском крае завершилось первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров 14-18 и 19-20 лет. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 40 регионов Российской Федерации.

«В напряженной борьбе Лидия Соколова, уступив всего один килограмм, завоевала серебро на первенстве России среди юниоров в возрастной категории 19-20 лет. Поздравляем Лидию и ее тренеров Кирилла Завадского и Сергей Чеберина, желаем дальнейших побед и успехов в спорте», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Тяжелая атлетика — это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены соревнуются в выполнении упражнений по поднятию штанги. В современную тяжелую атлетику входят два таких упражнения: толчок и рывок. Соревнования по тяжелой атлетике проводятся как между мужчинами, так и между женщинами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.