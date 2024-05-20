сегодня в 13:10

Спортсменка из Люберец одержала победу на первенстве РФ по боксу

Воспитанница комплексной спортшколы олимпийского резерва городского округа Люберцы и РФСО «Спартак» София Титова завоевала золотую медаль на первенстве России по боксу среди девушек 13-14 лет в Чехове, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

В турнирах первенства принимали участие 538 (209 девушек из 58 регионов и 329 юношей из 73 регионов) боксеров.

«Наша спортсменка стала сильнейшей в весовой категории 57 кг и уже летом представит сборную России по боксу на первенстве Европы в Боснии. Поздравляю Софию и ее тренера Михаила Геннадьевича Ратникова с выдающимся результатом! Желаю успехов и новых побед. Люберцы — территория спорта», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.