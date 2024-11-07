Спортсменка из Королева взяла «золото» и «серебро» на Кубке России по бадминтону

В Раменском подошел к концу Кубок России по бадминтону для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

В турнире приняли участие 73 бадминтониста из 19 российских регионов. Бадминтон сложный технический вид спорта, поэтому не так много параатлетов с повреждениями рук и ног готовы конкурировать в этой игре. Участники Кубка России выступили в 12 спортивных классах. Победителями в них в одиночной категории стали спортсмены из 10 регионов.

В составе сборной Московской области выступали спортсмены адаптивной школы паралимпийского резерва «Наш Мир» Елизавета Кожемяко и Наталья Исрофилова.

Елизавета завоевала «золото» в одиночном разряде и 2 «серебра»: в парном и смешанном разрядах. Наталья получила колоссальный опыт соревнуясь с высокоразрядными спортсменами, тем самым улучшая свой соревновательный уровень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.