Спортсменка из Королева сразится за титул чемпиона мира по боксу

Тренер-преподаватель по боксу СШОР «Королев» Елена Савельева оспорит титул чемпионки мира по версии WFA с Халимой Вуньябэй из Танзании. Бой пройдет 18 мая в СК «Крылья советов» в Москве, передает пресс-служба администрации городского округа.

Савельева — участница Олимпиады, чемпионка мира по любителям. На профессиональном ринге провела уже 9 поединков, в 8 одержала победы, 5 из которых досрочно, и один бой завершила вничью.

Халима Вуньябэй провела 26 боев в профессионалах, одержала 10 из 20 побед досрочно. Несколько раз боксировала за титулы чемпионки Африки и мира, в том числе по версии WBC среди молодежи.

Трансляция поединка начнется в 17:00 на телеканале «Спортивный».

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