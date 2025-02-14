Спортсменка из Каширы стала призером на международных соревнованиях

В легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве прошли XXXIV международные соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Городской округ Кашира представила воспитанница спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева Анна Коростелева под руководством инструктора высшей категории по легкой атлетике Марии Михайловны Коротеевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На дистанции 60 метров с барьерами Анна заняла III место (8.72 сек.). «Русская зима» — это не просто соревнования. Это традиции, дух соперничества и настоящий праздник легкой атлетики. Мы стали свидетелями одного из самых ярких событий зимнего легкоатлетического сезона.

«Участие иностранных коллег и спортсменов на старте «Русской зимы» — это еще один шаг по восстановлению взаимоотношений на международной арене. Уверен, болельщики получили массу позитивных впечатлений — они увидели напряженную борьбу, красивые победы и вновь почувствовали атмосферу больших соревнований», — отметил глава Всероссийской федерации легкой атлетики, председатель ПСБ Петр Фрадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.