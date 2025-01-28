Спортсменка из Истры завоевала золотую медаль на первенстве ЦФО по тхэквондо

С 24 по 25 января в г. Рязань прошло первенство Центрального Федерального округа по тхэквондо среди юношей и девушек в возрасте 12-14 лет. Соревнования собрали 304 талантливых спортсмена из 13 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

От клуба «ИСТРА-ТКД» на соревнованиях выступила замечательная спортсменка — Софья Филиппова, которая показала выдающийся результат и завоевала золотую медаль. Ее упорство, тренировки и стремление к победе принесли ей заслуженное первое место.

Также от муниципального округа Истра от клуба «ИСТРА-ТКД», выступил Роман Куликов. К сожалению, он не смог дойти до призового места. Роман провел два напряженных поединка, продемонстрировав отличные навыки и боевой дух, но, к сожалению, остался в шаге от медали.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.