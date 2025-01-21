Спортсменка из Химок выиграла золото на первенстве России по фехтованию

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по фехтованию выступила в составе сборной Подмосковья на первенстве России. Спортсменка из Химок Софья Цушко выиграла командное золото. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Софья Цушко и ее сокомандницы добились победного результата в решающих боях со счетом 45:42. Кроме золотой медали, 19-летняя химчанка, ученица тренера Игоря Шатова, выполнила норматив мастера спорта по фехтованию.

Поединки провели среди девушек на шпагах при участии 25 команд из разных регионов страны. Командный комплект медалей в рамках первенства России по фехтованию разыграли в Орле. Первые сборные Москвы и Московской области состязались в финальной встрече третий год подряд.

Ранее саблистки Химок заняли первое место на третьем этапе соревнований Московской области по фехтованию в рамках «II детских игр».

Поединки провели среди саблистов двух возрастных категорий — до 12 и до 15 лет.

Участвовали более 200 спортсменов из столицы, Лобни, Мытищ, Видного, Истры и других подмосковных городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.