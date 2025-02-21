Спортсменка из Электростали выступит на первенстве мира по самбо в Индонезии

18–20 февраля в Пензе прошло юниорское первенство России по самбо. В нем приняли участие более 400 спортсменов 2005–2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» София Полущева поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль в весовой категории до 54 кг.

Самбистка уверенно провела шесть схваток в предварительной части соревнований, показывая разнообразную технику в стойке и тактически грамотную борьбу. В финале, проигрывая представительнице Екатеринбурга, София проявила характер и волю к победе и всего за 15 секунд до конца встречи провела победный бросок.

По результатам соревнований София Полущева вошла в состав сборной России и будет участвовать в первенстве Мира, которое состоится в начале октября в Индонезии в г. Джакарта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.