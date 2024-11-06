Фото - © СШОР "Союз" г. о. Дзержинский

сегодня в 18:24

Спортсменка из Дзержинского выполнила норматив на звание «мастер спорта России»

На прошедших в городе Ковров Владимирской области Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин памяти маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Союз» городского округа Дзержинский Екатерина Шишкова заняла 1 место (в весовой категории до 57кг) и выполнила норматив на присвоение спортивного звания «мастер спорта России по дзюдо», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Екатерина — потомственный «Союзовец». Ее мама, Юлия Волос, — мастер спорта международного класса по самбо, мастер спорта по дзюдо. Папа, Константин Шишков, — ученик второго в истории школы спортивного класса. Дедушка, Александр Николаевич Волос, — заслуженный тренер России, основатель СШОР «Союз». Бабушка, Лора Эриховна Волос, — первый директор школы, руководившая школой с 1981 по 2024 год.

В тренировочном процессе Екатерину сопровождали тренеры спортивной школы Шкуратова Татьяна Николаевна, Волос Александр Николаевич и Худяков Виктор Олегович.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.