Спортсменка из Дубны показала лучший результат на турнире по шахматам в Казахстане
Фото - © администрация городского округа Дубна
Воспитанница спортивной школы «Дубна» Мария Малахова (тренер Березин В.Г.) показала лучший результат среди девушек на турнире по шахматам, прошедшем в Казахстане. Чемпионат проходил городе Атырау, а именно четвертый этап детского Кубка Казахстана, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Приказом Министерства спорта Московской области № 23-82РП от 13 июня 2023 года учащейся Марии Малаховой был присвоен первый спортивный разряд.
Текущий рейтинг шахматистки 2010 года рождения:
Классические: рейтинг: 1806, место: 8118 из 232332
Быстрые: рейтинг: 1837, место: 7238 из 277884
Блиц: рейтинг: 1934, место: 4640 из 111498.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в своем телеграмм-канале также поздравил Марию Малахову с победой.
«Поздравляю Марию и желаю ей новых побед! Отдельно хочу поблагодарить тренеру, Виктору Березину», — отметил Тихомиров.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.