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Спортсменка из Дубны показала лучший результат на турнире по шахматам в Казахстане

Воспитанница спортивной школы «Дубна» Мария Малахова (тренер Березин В.Г.) показала лучший результат среди девушек на турнире по шахматам, прошедшем в Казахстане. Чемпионат проходил городе Атырау, а именно четвертый этап детского Кубка Казахстана, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Приказом Министерства спорта Московской области № 23-82РП от 13 июня 2023 года учащейся Марии Малаховой был присвоен первый спортивный разряд.

Текущий рейтинг шахматистки 2010 года рождения:

Классические: рейтинг: 1806, место: 8118 из 232332

Быстрые: рейтинг: 1837, место: 7238 из 277884

Блиц: рейтинг: 1934, место: 4640 из 111498.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в своем телеграмм-канале также поздравил Марию Малахову с победой.

«Поздравляю Марию и желаю ей новых побед! Отдельно хочу поблагодарить тренеру, Виктору Березину», — отметил Тихомиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.