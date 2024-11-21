сегодня в 13:49

Спортсменка из Чехова завоевала серебро и бронзу по плаванию

В Подмосковье прошли областные соревнования по плаванию — отбор на первенство России «Юность России». В турнире приняли участие 300 пловцов 2011–2013 гг. р., передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Воспитанники Чеховского отделения «Спортивной школы олимпийского резерва Московской области по водным видам спорта» Арсений Рожков, Денис Крачковский, Владислава Манахова и Ульяна Семенюк вступили в упорную борьбу.

По результатам мероприятия Ульяна Семенюк завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем и бронзу на дистанции 200 метров.

Учреждение «СШОР по водным видам спорта» направлено на создание благоприятных условий для участия спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных состязаниях, а также на продвижение здорового образа жизни, привлечение детей и молодёжи к занятиям физкультурой и спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.