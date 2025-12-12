Спортсменка Химок стала победительницей чемпионата России по боксу

Боксерша Людмила Воронцова из Химок заняла первое место на чемпионате России. Девушка вошла в сборную Московской области и принесла в копилку команды седьмую медаль турнира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В весовой категории до 57 кг Людмила не оставила шансов серьезной сопернице — Карине Тазабековой из Санкт‑Петербурга. Тазабекова — боец с внушительным багажом достижений: серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер Боливарианских АЛБА игр и четырехкратная чемпионка России.

Но Людмила продемонстрировала блестящую технику и волю к победе, уверенно одолев опытную оппонентку. Сама спортсменка призналась, что эта победа стала для нее особенной:

«Гештальт закрыт, в 2023 году у меня не получилось забрать золото. Конечно, это сидело у меня в голове. Все прошло в отличном настроении, соревнования — это всегда большой праздник. И здесь мы можем проявить все, что нарабатывали на тренировках», — поделилась Людмила.

По результатам боев сборная Московской области вошла в число сильнейших команд турнира. Соревнования собрали более 160 участниц из 48 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.