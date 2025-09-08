Спортсменка Егорьевска завоевала золото первенства России по спортивной борьбе

С 6 по 8 сентября в Москве проходило первенство России по спортивной борьбе среди юниорок до 23 лет. В соревнованиях приняла участие воспитанница егорьевской спортшколы имени Ю. С. Чернова Алина Шевченко, сообщает пресс-служба администрации округа.

До финала первенства из Московской области Алина дошла вместе с Екатериной Карпушкиной. Егорьевской спортсменке предстояла встреча с Елизаветой Петляковой из Санкт-Петербурга, а уроженка города Чехова сразилась с Надеждой Матвеевой из Москвы. Обе девушки достойно отстояли честь региона и завоевали золото соревнований в своих весовых категориях, обеспечив Подмосковью 2-е место в общекомандном зачете.

«Поздравляю нашу талантливую землячку Алину Шевченко с блестящей победой на Первенстве России по спортивной борьбе среди юниорок до 23 лет! Это результат огромного труда, ежедневных тренировок, целеустремленности и мощной поддержки ее наставников и семьи. Желаю Алине не останавливаться на достигнутом, сохранить свой победный настрой и завоевать высокую награду на предстоящем Первенстве мира!» — поздравил егорьевскую спортсменку глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

Победа на российских соревнованиях открывает Алине Шевченко дорогу для выступления на международной арене — на Первенстве мира U23, которое пройдет в Сербии в конце октября. В прошлом году ей удалось стать победителем этих соревнований в категории U20. А в этом обладательницей серебряной медали первенства U20 мира уже стала еще одна талантливая егорьевская спортсменка Маргарита Салназарян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.