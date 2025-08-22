Спортсменка Егорьевска взяла «серебро» на первенстве мира по спортивной борьбе

В г. Самокове Болгарии с 17 по 24 августа проходит первенство мира по спортивной борьбе среди юниорок. Две егорьевские спортсменки, воспитанницы спортивной школы по вольной борьбе имени Ю. С. Чернова Лилиана Казьмина и Маргарита Салназарян вошли в состав сборной России, состоящей из 10 человек, на этих соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участницы всех стран показали сильное рвение к победе и с невероятным упорством боролись за каждый балл. Две медали — бронзовую и серебряную — удалось взять российской женской сборной на мировом первенстве. И серебряная принадлежит Маргарите — подопечной Олега Чернова.

Маргарита Салназарян — серебряный призер первенства Европы. В прошлом году на первенстве мира она завоевала бронзу, а в этом успешно дошла до финала, одержав победу над Зайсюэ Руй (Китай) — 4:6, Ирина Борисюк (Украина) — 0:10, в полуфинале в жаркой схватке одолев Моуду Хамдун (Египет) — 7:6, положив соперницу на «туше», и лишь в финале девушка уступила спортсменке из Японии Момоко Китадэ.

«Финальная схватка с японкой получилась зрелищной и одновременно напряженной. Уступив 4 балла в первом периоде, Маргарита почти догнала соперницу во втором периоде», — рассказали в егорьевской спортшколе им. Чернова.

Действительно, Маргарита Салназарян почти сравняла счет с соперницей, когда закончилось время. В итоге — серебро Первенства мира. Глава муниципального округа Егорьевск поздравил спортсменок и тренерский штаб с этим высоким достижением.

«Борьба была настолько равной, что, кажется, даже зрители замерли и не дышали. От всего сердца хочу поздравить Маргариту, ее семью и лично тренера — Олега Юрьевича Чернова! Это ваша общая победа, в которую вложен титанический труд, тысячи часов тренировок и железная воля. Конечно, сегодня немного грустно из-за того, что не все сложилось у второй нашей надежды, Лилианы Казьминой. Но мы тобой так же гордимся! Сам выход на мировой ковер — это уже подвиг. Ты получила бесценный опыт, и мы все точно знаем, что твои главные победы еще впереди!» — сказал глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

В прошлом году победительницей первенства мира по спортивной борьбе стала егорьевская спортсменка Алина Шевченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.