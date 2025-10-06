Спортсменка Долгопрудного завоевала медали в международном турнире

Воспитанница спортивной школы Долгопрудного Анастасия Забелина приняла участие в международном турнире III Игр стран СНГ, который проходит с 28 сентября по 8 октября в Гяндже (Азербайджан). И показала блестящие результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во второй день фехтовального турнира III Игр стран СНГ Мастер спорта России Анастасия Забелина участвовала в соревнованиях по фехтованию на шпагах среди девушек. Воспитанница Спортивной школы г. о. Долгопрудный стала серебряным призером и поднялась на вторую ступень пьедестала почета в личных соревнованиях.

Кроме того, Анастасия Забелина в составе сборной нашей страны завоевала золото командного турнира по фехтованию на шпагах среди девушек.

Анастасия Забелина — неоднократный победитель и призер областных, всероссийских и международных соревнований. Она занимается фехтованием уже более 9 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.