Спортсменка Дмитрова взяла две медали на кубке России по горнолыжному спорту

В республике Башкортостан прошел этап Кубка России по горнолыжному спорту среди глухих. Студентка Дмитровского института непрерывного образования Мария Кузнецова продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав 2 место в дисциплине супергигант и 3 место в дисциплине слалом-гигант. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены сражались в четырех дисциплинах: суперкомбинация, супергигант, слалом-гигант и слалом, каждая из которых требовала от участников отличной физической подготовки на трассе. В соревнованиях приняло участие 60 лыжников из пяти регионов страны: республики Башкортостан, Камчатского края, Тамбовской и Московской областей и города Москвы.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила достижения Марии, которые не только стали личной победой спортсменки, но и гордостью для всего округа.

Мария Кузнецова готовится к следующим соревнованиям, полна решимости и стремления к новым высотам в своем спортивном пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.