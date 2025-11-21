Спортсменка Чехова завоевала золото на Всероссийских соревнованиях

Воспитанница школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени А. В. Поветкина муниципального округа Чехов Ксения Андреева заняла первое место в весовой категории 57 килограммов на Всероссийских соревнованиях по боксу среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет «Олимпийские надежды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На церемонии открытия с приветственным словом к участницам обратился член Наблюдательного совета Дирекции Федерации бокса России в Южном федеральном округе Геннадий Горячкин. Он передал слова приветствия от руководителя Дирекции Федерации бокса России в ЮФО Дмитрия Кашина, пожелал участницам успешных выступлений, подчеркнув важность турнира для развития женского бокса, и выразил благодарность организаторам за высокий уровень подготовки.

Соревнования проходили с 12 по 21 ноября в Ростовской области. В них приняли участие: 147 девушек 15-16 лет и 118 юниорок 17-18 лет.

Тренер спортсменки — Виктор Бурлаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.