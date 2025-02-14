Спортсменка Балашихи примет участие в Кубке России по плаванию

Дарья Баркашева из городского округа Балашиха будет выступать за Московскую область на Кубке России по плаванию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего от области на соревнование отправятся 14 спортсменов. 1 этап кубка пройдет с 19 по 20 февраля в Калининграде. Всего на него заявлено 450 участников из 43 регионов России.

Соревнования будут проходить в дисциплинах:

брасс;

баттерфляй;

комплексное плавание;

на спине;

вольный стиль на различных дистанциях.

Конкуренцию сильнейшим российским пловцам составят известные спортсмены из Белоруссии.

Дарья Баркашева занимается в спортивной сколе олимпийского резерва «Метеор», которая была основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.