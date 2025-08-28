Спортсменка Балашихи представит сборную России на первенстве мира по муайтай

Двукратная чемпионка первенства России и мира Александра Земсковене из Балашихи выступит в составе сборной России на первенстве мира по муайтай. Оно пройдет с 10 по 20 сентября 2025 года в Абу-Даби, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К соревнованиям Александра готовится в Таиланде под руководством тренеров балашихинского клуба муайтай «Феникс». На протяжении четырех лет спортсменку готовят к боям Денис Хоменко и Виталий Волосовский, уделяя тренировкам по полтора часа шесть раз в неделю.

«Я очень горжусь тем, что нахожусь в лучшей сборной мира. Для меня это ответственность», — поделилась Александра Земсковене.

Муайтай или тайский бокс — это боевое искусство, также известное как «искусство восьми конечностей», так как в нем разрешены удары кулаками, локтями, коленями и голенями. Это национальный вид спорта Таиланда с многовековой историей, который сочетает в себе ударную технику, а также элементы борьбы в клинче.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.