Спортсмен Солнечногорска стал чемпионом мира по рукопашному бою

Золото, серебро и бронзу завоевали спортсмены Солнечногорска на Чемпионате мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За звание сильнейших боролись 200 участников из 22 стран: Республики Беларусь, Азербайджана, Германии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и других. За сборную России выступали 66 спортсменов, в том числе из Солнечногорска — воспитанники Дома детского творчества «Буревестник».

По результатам упорных поединков Роман Манухин стал чемпионом мира, Илья Манухин завоевал серебро, а бронза покорилась Веронике Зотовой. Они отличились в дисциплинах «бой» и «демонстрация техники».

«Наши ребята показали невероятный характер, волю к победе и высочайшее мастерство. Этот общий успех — результат титанического труда не только самих спортсменов, но и их наставников, тренеров Романа Валерьевича и Владимира Валерьевича Манухиных. Низкий вам поклон за вашу преданность делу и умение воспитывать чемпионов», — поблагодарил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее в ноябре спортсмен ДДТ «Буревестник» Денис Герасимов завоевал второе место на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Кубок оружейников» среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, которые прошли в Ижевске. В них участвовали 629 спортсменов из 24 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.