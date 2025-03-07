Спортсмен Щелкова возглавил мировой рейтинг по спортивной ходьбе

Дмитрий Кузнецов из Щелкова занял первую строчку мирового рейтинга по спортивной ходьбе на 1 500 метров среди мужчин старше 55 лет в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам прошлого года в десятку лучших ходоков в категории старше 55 лет вошли не только Дмитрий Кузнецов и Иван Нечаев из России, но и спортсмены из Австрии и Хорватии.

Дмитрий Кузнецов показал лучший в мире результат на соревнованиях в Смоленске в июне прошлого года. Интересная деталь — Дмитрий единственный, кто был на этих соревнованиях с черным номером — присваивается тем, кто стал лучшим на предыдущем чемпионате.

В спортивной ходьбе дистанция 1 500 метров считается спринтом, поскольку обычно соревнования в этой дисциплине проходят на более длинных дистанциях, таких как 5, 10, 20 и 50 километров.

Дмитрий Кузнецов — 23-кратный чемпион России по спортивной ходьбе. Он многократно становился победителем и призером всероссийских и международных соревнований. В настоящее время Дмитрий активно занимается тренерской деятельностью в нашем физкультурно-оздоровительном комплексе, его подопечные регулярно занимают высшие ступени всероссийских соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.