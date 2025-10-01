Спортсмен Щелкова стал чемпионом на международном турнире по киокусинкай

С 26-го по 29-е сентября в Новосибирске состоялся международный турнир по киокусинкай «33-й мемориал Андрея Якутова». В соревнованиях приняли участие 1 443 спортсмена из 16 стран и 33 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученик 8-го класса школы № 20 из городского округа Щелково Твердов Игорь Артемович принял участие в Международных соревнованиях и занял 1-е место, став Чемпионом в своем весе и своей категории. Он провел шесть изнурительных поединков с кандидатами в мастера спорта.

Помимо победы, Игорь также завоевал титул кандидата в мастера спорта.

Киокусинкай — официальный вид спорта в Российской Федерации, созданный на базе одного из самых силовых стилей каратэ. Поединки проходят в полную силу и с максимально разрешенным набором атакующих и защитных действий.

Данный турнир уже в 33-й раз проводится в память об одном из первых спортсменов и тренеров, который стоял у истоков развития киокусинкай в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.