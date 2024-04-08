Спортсмен с донорским сердцем из Видного стал первым, покорившим вершину горы Бештау

Житель из Ленинского городского округа Валентин Ткачев, перенесший год назад операцию по пересадке донорского сердца, принял участие в марафоне K-RUN, где пробежал 16 км с общим подъемом 925 м на максимальной высоте 1373 м. Общий забег до вершины Бештау занял четыре часа. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Первой вершиной были Козьи скалы, за ними я пошел на Большой Тау и концовкой был Малый Тау, до него пришлось долго бежать в гору, а затем начался очень крутой спуск. Как я держался, я не знаю. Я просто бежал, а рядом никого, я был первым. Честно скажу, никогда не знаешь, на что способен, пока не попробуешь», — приводятся в сообщении слова Валентина Ткачева.

Рдной из главных целей забега для Валентина стало поднятие флага Ленинского городского округа на вершине горы Бештау.

С момента пересадки сердца Валентин пробежал свыше 10 марафонов разного уровня. Мужчина ежедневно занимается такими видами спорта как бег, плавание, посещает тренажерный зал и постоянно ставит для себя новые цели. В ближайшее время его ждет очередной марафон, где флаг Ленинского округа традиционно станет его талисманом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.