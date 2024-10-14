Спортсмен с донорским сердцем из Подмосковья попал в Книгу рекордов России

Спортсмен из подмосковного Ленинского городского округа Валентин Ткачев преодолел марафонскую дистанцию в 42,2 км на самом главном для страны Московском марафоне. Он стал первым спортсменом с донорским сердцем, который пробежал такую дистанцию и попал в Книгу рекордов России, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Конец осеннего сезона выдался очень трудным и плодотворным. Друг за другом у меня шли забеги. За неделю до главного марафона страны я повредил голеностоп и успел восстановиться. Я был готов к этому марафону, честно, не выхожу на забеги без подготовки. На протяжении всей моей спортивной жизни со мной рядом хирург, который верит в меня и поддерживает. На каждую дистанцию я выходил после полных медицинских проверок и обследований. Переступив финишную черту, я попал в Книгу рекордов России. Не передать словами всю радость и чувства, которые я испытал», — приводятся в сообщении слова спортсмена Валентина Ткачева.

Он добавил, что всю марафонскую дистанцию он пробежал за 4 часа 44 минуты. Флаг Ленинского городского округа традиционно поднял на финише, несмотря на холодную погоду и замерзшие руки. Следующая цель — это тройная медаль БРИКС. Нужно будет пробежать за следующий год три марафона в 42 км: Казанский, Питерский и Московский.

«Меня как-то спросили, вдруг, придет день, когда ты перегоришь. Я смотрю, этот день не приходит и не придет. Это настолько затягивает. Мне нравится все, что я делаю, доказывая самому себе, что я могу, ставя перед собой новые цели. Пусть все знают, что есть такой город Видное, что мы тоже можем и делаем. И по секрету скажу, красивая победа над собой — это победа, которую не ждал ни ты и никто другой. Она становится возможной благодаря вере, настойчивости и неукротимой силе воли», — добавил Валентин Ткачев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.