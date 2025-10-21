Спортсмен Реутова завоевал чемпионский пояс лиги «Южный Рубеж»

Это значимое событие не только для самого спортсмена, но и для всего спортивного сообщества Реутова, которое с воодушевлением следит за успехами восходящей звезды ММА. Путь к чемпионскому поясу был непростым: Герард провёл четыре боя в рамках лиги, и в каждом из них продемонстрировал высочайший уровень мастерства, одержав уверенные победы. Кульминацией стал финальный, чемпионский поединок против опытного бойца из Ирана Амира Хоссейна Хабиби.

Поединок, состоявший из пяти раундов, стал настоящим испытанием на прочность и битвой характеров. Проиграв первые два раунда, Герард проявил несгибаемую волю к победе, сумел собраться и переломить ход боя, выиграв три последующих раунда. По словам самого чемпиона, он был готов к тяжелому поединку и воспринял завоевание пояса как закономерный результат упорного труда и полной самоотдачи. За успехом Герарда стоит многолетняя работа и железная дисциплина. Юноша занимается спортом с четырёх лет, и сегодня его тренировочный график включает до десяти интенсивных занятий в неделю.

Как отмечает тренер спортсмена Александр Панов, именно исключительная дисциплина является главной силой Герарда. Его целеустремленность и профессионализм уже привели к подписанию контракта с новой профессиональной командой Nikolay Team, где высоко оценили не только бойцовские качества, но и правильные жизненные устои молодого человека.

В планах у Герарда Подаревского не только защита титула и новые громкие победы на профессиональной арене. Спортсмен планирует активно участвовать в развитии спорта в родном Реутове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.