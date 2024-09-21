Спортсмен рассказал про открытие малого кольца велотрассы на «Крылатских холмах»
Фото - © Участник велогонки на малом кольце заповедника "Крылатские холмы" Кирилл Иванов/РИАМО
Участник велогонки на малом кольце заповедника «Крылатские холмы» Кирилл Иванов поделился впечатлениями от реконструкции велотрассы с корреспондентом РИАМО.
«У меня было впечатление, что велосипед сам собой едет», - поделился впечатлениями Кирилл Иванов.
Участник отметил, что преображение трассы малого кольца заповедника «Крылатские холмы» вышло очень качественное. На трассе все реконструировано и восстановлено.
«Это касается углов, поворотов, склонов», - отметил велосипедист.
Спортсмен обратил внимание, что раньше здесь был асфальт весь в выбоинах и трещинах.
«Его (асфальт - ред.) не меняли с момента проведения Олимпиады-80, а это - 40 лет», - сказал Иванов.
По информации спортсмена, на высоких скоростях, на которых летят велосипедисты, такое качество могло приводить к неприятным инцидентам и даже травмам.
Фото - © РИАМО
Фото - © РИАМО
Фото - © РИАМО
Фото - © РИАМО
«Если на скорости колесо попадает в яму, велосипедист может получить травму. Независимо от того, какой у него опыт катания», - отметил велосипедист.
По его словам, теперь трасса стала безопасной и комфортной. Кроме того, «Крылатские холмы» - главное и любимое место для велосипедистов, так как все здесь пронизано спортом и имеется отличная инфраструктура.
Велосипедисты ждут в новом сезоне замены асфальта на большом велокольце заповедника «Крылатские холмы», что позволит проводить больше тренировок и велосоревнований.
В субботу утром в заповеднике «Крылатские холмы» прошел велозабег, приуроченный к открытию после реконструкции малого кольца велотрассы.
Строительство велотрассы изначально было приурочено к Летним Олимпийским играм 1980 года. Общая длина трассы составляет 13,6 километров. За время ее существования велотрассы на ней установили более 200 рекордов мира и Европы.