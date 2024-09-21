Спортсмен рассказал про открытие малого кольца велотрассы на «Крылатских холмах»

Участник велогонки на малом кольце заповедника «Крылатские холмы» Кирилл Иванов поделился впечатлениями от реконструкции велотрассы с корреспондентом РИАМО.

«У меня было впечатление, что велосипед сам собой едет», - поделился впечатлениями Кирилл Иванов.

Участник отметил, что преображение трассы малого кольца заповедника «Крылатские холмы» вышло очень качественное. На трассе все реконструировано и восстановлено.

«Это касается углов, поворотов, склонов», - отметил велосипедист.

Спортсмен обратил внимание, что раньше здесь был асфальт весь в выбоинах и трещинах.

«Его (асфальт - ред.) не меняли с момента проведения Олимпиады-80, а это - 40 лет», - сказал Иванов.

По информации спортсмена, на высоких скоростях, на которых летят велосипедисты, такое качество могло приводить к неприятным инцидентам и даже травмам.

Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО

«Если на скорости колесо попадает в яму, велосипедист может получить травму. Независимо от того, какой у него опыт катания», - отметил велосипедист.

По его словам, теперь трасса стала безопасной и комфортной. Кроме того, «Крылатские холмы» - главное и любимое место для велосипедистов, так как все здесь пронизано спортом и имеется отличная инфраструктура.

Велосипедисты ждут в новом сезоне замены асфальта на большом велокольце заповедника «Крылатские холмы», что позволит проводить больше тренировок и велосоревнований.

В субботу утром в заповеднике «Крылатские холмы» прошел велозабег, приуроченный к открытию после реконструкции малого кольца велотрассы.

Строительство велотрассы изначально было приурочено к Летним Олимпийским играм 1980 года. Общая длина трассы составляет 13,6 километров. За время ее существования велотрассы на ней установили более 200 рекордов мира и Европы.