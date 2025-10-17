Спортсмен Подольска завоевал медали на международных соревнованиях по тхэквондо

Подольчанин Алексей Гравов завоевал серебро на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ИТФ в Италии и стал бронзовым призером в составе сборной России. Состязания проходили с 5 по 13 октября. Гравов продемонстрировал высокий уровень мастерства в дисциплине «Специальная техника» среди юниоров 16-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего более 1100 участников из 72 стран соревновались за звание лучших. В ходе соревнований по перепрыжке номо чаги спортсмены прыгали в длину через два барьера на расстоянии минимум 2,5 метра с разбиванием доски. В течение 13 раундов длина прыжка постепенно увеличивалась. Напряженная борьба длилась более двух часов. Гравов прыгнул на 3,15 метра и стал вторым.

Гравов впервые принял участие в соревнованиях мирового уровня. В марте текущего года подольский спортсмен завоевал золото первенства России по тхэквондо ИТФ в дисциплине «Специальная техника».

Сборная команда России состояла из 85 спортсменов, которых сопровождали 28 тренеров и 3 официальных представителя.

Российская команда завоевала третье общекомандное место, подтвердив высокий класс в медальном зачете по золотым наградам. Россия также вошла в тройку сильнейших стран мира, уступив лишь родоначальникам тхэквондо — Северной Корее и команде Греции.

В копилке сборной 66 медалей, в том числе 11 золотых, 19 серебряных и 36 бронзовых.

В составе сборной на чемпионате выступили сильнейшие спортсмены, которые прошли отбор и доказали свое право на место в составе национальной сборной России по тхэквондо ИТФ.

Тхэквондо ИТФ — направление корейского боевого искусства, созданное Международной федерацией тхэквондо (ITF) генералом Чхве Хон Хи в 1966 году. Оно отличается от других стилей тхэквондо акцентом на традиционную технику самообороны и включением ударов руками в голову. В ИТФ большое внимание уделяется как физическому, так и духовному развитию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.