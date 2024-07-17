Спортсмен Подмосковья завоевал золото на этапе Кубка России по плаванию

Представитель Московской области стал обладателем золотой медали на I этапе Кубка России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Пловец Кирилл Беляев стал лучшим в заплыве на 10 км, оставив позади соперников из Удмуртии и Тульской области.

«Для меня это третий старт за месяц и сил становится все меньше и меньше, но в моральном плане выступать на Кубке чуть проще, так как по значимости чемпионат России стоит выше, здесь нет такого груза ответственности. Я предпочитаю плавать в холодной воде, поэтому условия, которые были сейчас в Москве, для меня близки к экстремальным. Порой очень тяжело было себя завести на работу, так как такая горячая вода очень сильно расслабляет. Не позволяет лично мне включить все внутренние ресурсы, но я очень рад, что смог сегодня победить», — поделился ощущениями от заплыва Кирилл Беляев.

Всего в соревнованиях принимают участие 100 спортсменов из разных регионов России. Состязания проходят на дистанциях 1500 м, 5 и 10 км.

Среди участников турнира — лучшие пловцы-марафонцы страны: Кирилл Беляев, Яна Курцева, Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Маргарита Ершова, Руслан Садыков, Полина Козякина и другие.

I этап Кубка России по плаванию на открытой воде проходит с 16 по 18 июля 2024 года в г. Москва на гребном канале в Крылатском. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.