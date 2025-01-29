Спортсмен Подмосковья завоевал серебро на этапе Кубка России по фристайлу

Подмосковный фристайлист Максим Буров стал обладателем серебряной медали в рамках II этапа Кубка России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель Московской области показал второй результат в мужских состязаниях в дисциплине «акробатика». Победителем стал спортсмен из Москвы, а бронзовым призером — фристайлист из Республики Башкортостан.

Днем ранее Максим Буров блестяще выступил в рамках I этапа Кубка России в дисциплине «акробатика» и завоевал золотую медаль.

I и II этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика» с 25 по 29 января 2025 года принимает Уфа (Республика Башкортостан).

Кубок России по фристайлу проходит с декабря 2024 года по апрель 2025 года в разных регионах России. Среди спортсменов разыгрываются награды в семи дисциплинах: «ски-кросс», «биг-эйр», «могул», «парный могул», «акробатика», «слоуп-стайл» и «хаф-пайп». Кубок стартовал в декабре в Кемеровской области, где состоялись первые два этапа в дисциплине «ски-кросс». Соревнования в дисциплинах «слоуп-стайл» и «хаф-пайп» запланированы в феврале и марте в Челябинской области.

Кубок России по фристайлу организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.