Спортсмен Подмосковья завоевал серебро этапа Кубка России по плаванию

Представитель Московской области стал обладателем серебряной медали первого этапа Кубка России по плаванию на открытой воде. Это уже вторая медаль пловца в рамках турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмен из Московской области Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль в заплыве на дистанцию в 5 км. Первым в этом состязании стал представитель Республики Удмуртия, а замкнул тройку лидеров пловец из Тульской области.

Всего в соревнованиях принимали участие 100 спортсменов из разных регионов России. Состязания проходили на дистанциях 1 500, 5 000 и 10 000 м.

Днем ранее Кирилл Беляев стал лучшим на дистанции в 10 км. В прошлом году он был триумфатором Кубка России: завоевал «бронзу» в старте на 10 км, «серебро» в заплыве на 5 км первого этапа соревнований, а на втором стал дважды бронзовым призером на этих же дистанциях. По совокупности медалей спортсмен стал самым результативным пловцом Кубка России-2023.

Первый этап Кубка России по плаванию на открытой воде проходил с 16 по 18 июля 2024 года в г. Москва на гребном канале в Крылатском. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.