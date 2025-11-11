Спортсмен Подмосковья завоевал бронзу чемпионата мира по вьет во дао

Подмосковный спортсмен Андрей Гросул стал бронзовым призером чемпионата мира по восточному единоборству вьет во дао 8th Vovinam World Championships-2025 в Индонезии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный спортсмен Андрей Гросул (Истра) завоевал бронзовую медаль в весовой категории 90 кг. В чемпионате мира-2025 в Индонезии приняли участие более 600 спортсменов из 26 стран Азии, Европы, Африки и Океании: Японии, Республики Корея, Ирана, Франции, Алжира, Вьетнама, Камбоджи, России и других. Бойцы со всего мира боролись за 45 комплектов наград как в показательных, так и в боевых дисциплинах.

В 2024 году Андрей Гросул в составе сборной России стал победителем чемпионата мира по восточным единоборствам в своей родной дисциплине.

VIII чемпионат мира по вьет во дао проходил с 31 октября по 9 ноября 2025 года на острове Бали в Индонезии.

Вьет Во Дао — вьетнамское боевое искусство, сформированное в XX веке на основе древних традиций. Сочетает ударную технику, работу с оружием и философские принципы: гармония силы и мягкости, уважение к противнику. Современные правила соревнований включают поединки (song dau) и формальные комплексы (quyen). Крупные турниры: Чемпионаты мира и Азии, проводимые Международной федерацией Vovinam (VIVF).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.