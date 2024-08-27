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Спортсмен Подмосковья взял серебро на чемпионате РФ по армрестлингу среди глухих

Руслан Коловский стал серебряным призером чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «армрестлинг» среди мужчин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмен из Московской области выступал в весовой категории до 80 кг. Соревнования проходили на правой и левой руках. Руслан Коловский уступил в финале Андрею Кирьянову из Новосибирской области.

Чемпионат России по армрестлингу среди лиц спорта глухих прошел в Кургане с 23 по 25 августа. В соревнованиях приняли участие 48 человек из 13 регионов России.

Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.