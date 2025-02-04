Спортсмен Подмосковья взял серебряные медали на этапе Кубка России по сноуборду

Подмосковный сноубордист Арсений Томин стал двукратным серебряным призером IV этапа Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Арсений Томин дважды стал серебряным призером в кубковых соревнованиях в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная». Первое место в мужском старте занял спортсмен из Красноярского края Александр Атылин, а замкнул тройку лидеров сноубордист из Новосибирской области Даниил Дильман.

В смешанной дисциплине победу также одержал Александр Атылин в паре с Кристиной Пауль. Подмосковный спортсмен Арсений Томин с напарницей из Магаданской области Кристиной Паршиной расположились на второй ступени пьедестала. Третьими стали спортсмены из Ленинградской области Илья Соколов и Софья Соколова.

На протяжении прошедших этапов Кубка России по сноуборд-кроссу эти тройки спортсменов являются неизменными фаворитами, периодически меняя позиции на пьедестале почета. Так, в мужских стартах в рамках III этапа Кубка России Арсений Томин обошел соперников и завоевал золото. Кроме того, сноубордист из Московской области стал лучшим в рамках первого и второго этапов Кубка России по сноуборд-кроссу в смешанной паре.

Первые два этапа Кубка России по сноуборд-кроссу сезона 2024/2025 прошли в конце ноября прошлого года в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Третий этап принимал Красноярск. IV и V этапы проходят в Миассе с 31 января по 6 февраля 2025 года, VI также состоится в Челябинской области, в городе Куса, а VII этап пройдет в конце марта в Магадане.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.