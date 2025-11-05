Спортсмен Подмосковья взял две медали на чемпионате России по вольной борьбе

Подмосковный спортсмен Ахмед Шугаибов завоевал две медали на чемпионате России в абсолютной весовой категории по вольной борьбе. В копилке представителя региона серебро и бронза турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Борец из Московской области Ахмед Шугаибов стал серебряным призером чемпионата России в весовой категории до 125 кг. Победителем соревнований стал спортсмен из Санкт-Петербурга. Третье место разделили представители Москвы и Воронежской области.

В абсолютной весовой категории Ахмед Шугаибов стал бронзовым призером, разделив третью ступень пьедестала со спортсменом из Дагестана. «Золото» и «серебро» в абсолюте — у борцов из Санкт-Петербурга и Москвы соответственно.

Чемпионат России в абсолютной весовой категории по вольной борьбе проходил с 1 по 3 ноября 2025 года в Воронеже в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.