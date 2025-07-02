Спортсмен Подмосковья взял бронзу на чемпионате России по вольной борьбе

​«В прошлом году я стал чемпионом, поэтому сейчас выходил бороться только с мыслями о золотой медали. Но теперь у меня есть весь комплект медалей с чемпионата России — золото, серебро и бронза. Была уверенность, был хороший настрой, но ничего страшного, я еще молодой, время еще есть, буду делать все возможное, чтобы завоевать золото в следующем году. Очень старался, ради зрителей, родных и тренеров, полностью отдавал себя», — сказал Иналбек Шериев.

На пути к медали борец, представляющий Наро-Фоминский городской округ, провел шесть схваток в весовой категории до 74 килограммов, уступив лишь в одной из них. В квалификации он победил Григория Шумилова из Брянской области. Затем одолел Тамерлана Фанзиева из Республики Крым. В 1/8 стадии финала Иналбек Шериеводержал победу над своим товарищем по сборной Московской области Амирханом Амирхановым. И в четвертьфинале подмосковный борец уступил Имаму Ганишову из Республики Дагестан, который по итогам турнира стал чемпионом страны.

​В утешительных схватках за бронзовую медаль Иналбек Шериев взял верх над Джохаром Джабаевым из Чеченской Республики и над Александром Балтуевым из Бурятии, что позволило спортсмену из Московской области занять итоговое третье место на чемпионате России.

Ранее в соревнованиях среди женщин вице-чемпионкой России в весовой категории до 68 килограммов стала подмосковная спортсменка Алина Шевченко из муниципального округа Егорьевск.

​Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходил в Москве. В главном турнире года принимали участие свыше 500 спортсменов со всей страны. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда страны, которая в сентябре выступит на чемпионате мира в Хорватии.

​Чемпионат России проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.