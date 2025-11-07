сегодня в 13:27

Спортсмен Орехово-Зуева завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по джиу-джитсу

С 1 по 15 ноября в Бангкоке проходят чемпионат, первенство и Кубок мира по джиу-джитсу. В турнире участвует более 800 спортсменов из 59 стран. Житель Орехово-Зуевского городского округа, спортсмен Егор Янпольский, завоевал бронзовую медаль чемпионата в дисциплине фул-контакт в весовой категории 77 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Егор занимался джиу-джитсу с детства, потом перешел в универсальный бой, где добился высоких результатов — выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Он тренируется в городе Куровское под руководством Николая Реброва.

Ранее спортсмен из Орехово-Зуевского округа Владимир Жидяев, завоевал серебряную медаль на чемпионате в Бангкоке. Владимиру — 55 лет, он выступил в дисциплине файтинг (бои) в весовой категории 77 кг. Спортсмен тренируется под руководством Антона Федунова и Тимура Жидяева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.