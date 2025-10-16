сегодня в 19:37

Спортсмен Лобни стал призером Всероссийских соревнований по дзюдо

Спортсмен сборной по дзюдо города Лобня Саркис Мартиросян принял участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы мастера спорта СССР по дзюдо В. В. Зайцева «ДоброFON». Они прошли в Московском центре боевых искусств, собрав 400 спортсменов из 21 региона страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством опытного наставника, главного тренера сборной по дзюдо города Лобня Эдуарда Манучаряна, Саркис продемонстрировал высокий уровень технической и тактической подготовки и занял почетное второе место в весовой категории до 50 кг.

Организаторы соревнований поздравили победителей, вручив им заслуженные медали, грамоты и кубки.

В Лобненской Федерации дзюдо и самбо отметили, что эти соревнования стали важным этапом в формировании спортивного мастерства молодых дзюдоистов.

В Лобне уделяется большое внимание физическому развитию жителей. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.