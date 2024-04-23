сегодня в 18:38

Спортсмен Люберец победил на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Магди Салиев победил на соревнованиях памятного всероссийского турнира по греко-римской борьбе, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В Рязани состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Российской Федерации Романа Соколова. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 28 регионов.

«Воспитанник нашей школы олимпийского резерва показал достойный результат в весовой категории до 42 килограммов. Магди Салиев стал победителем турнира. Поздравляем спортсмена и тренеров Игоря Калинина и Сергея Жиленкова с отличным выступлением, желаем дальнейших побед в спорте», — отметил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.