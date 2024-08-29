Спортсмен Легков поддержал парад физкультурников на Красной площади

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поддержал спортивный парад на Красной площади, подготовкой которого занимается общественное движение «Здоровое Отечество». Легендарный спортсмен раздал автографы и сфотографировался со зрителями фестиваля «Спасская башня», который проходит в эти дни в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спорт — это всегда дисциплина, а без дисциплины никогда не случится личностного роста. Движение „Здоровое Отечество“, возрождая традиции массового спорта, в том числе парады физкультурников, пытается донести, что спорт — должен быть массовым и доступным для всех граждан страны», — поделился Александр Легков.

К параду физкультурников от «Здорового Отечества» присоединится также подмосковный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, он встретится с болельщиками 31 августа. А 25 августа автограф-сессию для гостей фестиваля провела еще одна спортсменка из Московской области, олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян.

Эпизод физкультурного представления, организованный «Здоровым Отечеством» в рамках открытия «Спасской башни», стилизован под спортивные парады времен СССР.

«Мы показали зрителям и гостям фестиваля частицу того грандиозного праздничного шоу, которое ожидается на спортивном параде в следующем году. Проходят годы, меняются люди, но спорт остается неизменной величиной, которая объединяет нашу страну: молодое спортивное поколение и настоящих легенд», — прокомментировал руководитель «Здорового Отечества» Екатерина Лещинская.

Ранее «Здоровое Отечество» провело спортивное шествие на выставке «Россия», приуроченное к 105-летию первого парада на Красной площади. 25 мая в нем приняли участие 2016 спортсменов, в их числе 15 олимпийских чемпионов, легенды советского и российского спорта, начинающие спортсмены, участники комплекса ГТО из 89 регионов России. Московскую область на шествии представляли более 50 спортсменов.

Шествие состояло из трех блоков эпох российского спорта — «прошлое», «настоящее» и «будущее». Концепция парада символизирует преемственность поколений и раскрывает историю масштабных, единственных в мире спортивных парадов СССР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.