Спортсмен Королева завоевал золото на международном турнире по муайтай

Артем Кипайкин, представляющий спортивный клуб «Сибирь» из Королева, стал победителем XIX международного турнира по муайтай «Кубок Содружества», который завершился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали более тысячи тайбоксеров в возрасте от 10 до 17 лет из России, Беларуси, Казахстана и Турции, что подчеркивает растущий интерес к этому боевому искусству в разных регионах.

Артем продемонстрировал великолепные навыки в трех поединках, проявив силу, мастерство и стратегическое мышление, что позволило ему подняться ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Стоит отметить, что соревнования также включали Кубок России, первенство для спортсменов до 23 лет и профессиональный турнир Emerald Fight Cup 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.