Спортсмен Королева стал серебряным призером первенства по гимнастике

С 13 по 29 октября во Владимире проходит престижное спортивное событие — первенство Центрального Федерального Округа по спортивной гимнастике среди юношей и девушек. Соревнования собрали сильнейших представителей этой дисциплины из разных регионов нашей страны. Одним из ярких моментов турнира стало выступление ученика спортивной школы олимпийского резерва «Королев» Артема Баринова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодой спортсмен выступал в нескольких дисциплинах и продемонстрировал выдающиеся результаты, завоевав серебро в индивидуальной дисциплине «упражнения на коне».

Проведение таких мероприятий играет ключевую роль в популяризации спортивной гимнастики и привлечении внимания к данной дисциплине среди молодежи. Кроме того, они способствуют повышению уровня мотивации у молодых спортсменов и стимулируют развитие навыков конкурентоспособности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.