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Спортсмен из Жуковского стал призером соревнований по пулевой стрельбе

Спортсмен из Жуковского стал призером Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, передает пресс-служба администрации городского округа.

Воспитанник тренера-преподавателя Калинина Владимира Дмитриевича занял третье место на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки (50 м, 60 выстрелов (3*20), три положения) среди юниоров до 21 года.

Турнир прошел на прошлой неделе в Липецкой области, в селе Конь-Колодезь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.